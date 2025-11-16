Под Ростовом в жестком ДТП с двумя иномарками пострадали 4 человека

Фото: УГИБДД

По Ростовом в районе села Чалтырь, 15 ноября произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей иномарок, в результате которого пострадали четыре человека.По предварительным данным, водитель автомобиля «БМВ», выехав на полосу встречного движения в зоне, где это разрешено, допустил столкновение с автомобилем «Хендай Солярис». От удара «Хендай» загорелся, а «БМВ» выбросило в поле с правой стороны по направлению движения.Как уточнили в региональной госавтонспекции, пострадали оба водителя, а также пассажиры «Хендай» в возрасте 43 и 9 лет, получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу.