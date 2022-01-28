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В Ростовской области ожидаются мокрый снег и усиление ветра

В Ростовской области ожидаются мокрый снег и усиление ветра
В Ростовской области прогнозируют мокрый снег и усиление ветра до 18 метров в секунду. 30 января в большинстве районов испортится погода.

По информации регионального МЧС, ночью и утром прогнозируют налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах - гололедица.

Температура воздуха ночью составит 0...-5 градусов, днем – до -3..-2. Порывы воздушных масс составят 65 километров в час. Из-за этого возможны падения деревьев и слабозакрепленных конструкций. Автомобилистам советуют не парковать машины под массивными ветками.
Фото: smartik.ru
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