В Ростовской области ожидаются мокрый снег и усиление ветра

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В Ростовской области прогнозируют мокрый снег и усиление ветра до 18 метров в секунду. 30 января в большинстве районов испортится погода.По информации регионального МЧС, ночью и утром прогнозируют налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах - гололедица.Температура воздуха ночью составит 0...-5 градусов, днем – до -3..-2. Порывы воздушных масс составят 65 километров в час. Из-за этого возможны падения деревьев и слабозакрепленных конструкций. Автомобилистам советуют не парковать машины под массивными ветками.