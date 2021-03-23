На Дону ожидается усиление ветра и мокрый снег

В Ростовской области в ближайшее время ожидается усиление ветра и мокрый снег. Об этом сообщает оперативный прогноз МЧС.25 марта в большинстве районов прогнозируется мокрый снег и налипание мокрого снега. Кроме того, усилится ветер. Его порывы будут достигать 50 километров в час.В связи с этим возможны падения слабо закрепленных конструкций и массивных веток. Автомобилистам стоит быть предельно внимательными на скользкой дороге: соблюдать ПДД и не нарушать скоростной режим, чтобы не попасть в аварию.