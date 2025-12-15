Авария на ТЭЦ-2: отключение отопления и недовольство ростовчан

Фото: нейросеть

В Ростове-на-Дону 15 декабря полторы тысячи домов и соцобъекты остались без тепла. Повреждение магистрального трубопровода оставило без тепла многоквартирные дома, школы и детсады в Железнодорожном, Советском, Кировском и Октябрьском районах.Региональное минЖКХ подтвердило, что дефект локализован, а восстановление идёт в аварийном режиме.Ростовчане спасаются от холода как могут. Жители Советского района включают сплит-систему на обогрев, но мощности мало. Жители Железнодорожного надевают халат, носки и кутаются пледом. Душ при такой температуре остается под вопросом.Проблемы в школах так же волнуют горожан. Учеников отпустили после 4-го урока с сокращёнными занятиями, но классы остаются холодными и люди задаются вопросом: «Почему не отменили занятия сразу?»Жительница Ерёменко рассказала, что батарея в её кухне постоянно холодная – кухня не отапливается годами — с постройки. Инспекции, письма, ответы — толку ноль, только слова. — жалуется женщина.Пуск тепла ожидается в течение суток. УК займутся развоздушиванием, чтобы батареи прогрелись равномерно и тепло дошло до последних этажей.