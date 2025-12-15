В Азовском море высокой численности медуз неоднократно останавливался рыбный промысел

Фото: АзНИИРХ

Азовское море столкнулось с небывалой проблемой – аномально высокой численностью медуз, из-за которой рыбный промысел неоднократно приостанавливался с конца августа по начало декабря. Об этом сообщили в Азовском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства (АзНИИРХ). В отличие от прошлых лет, к концу осени популяция беспозвоночных не только не сократилась, но и продолжала угрожать рыболовству.В водах Азовского моря обитают два вида медуз: аурелия (ушастая медуза) и корнерот. Последние, мигрирующие из Черного моря, особенно неприятны для отдыхающих из-за крупных размеров и потенциальных ожогов.В июне текущего года максимальная концентрация медуз наблюдалась в восточной части моря, а в августе они переместились в западную часть Таганрогского залива, а также в северные и центральные районы Азовского моря. Традиционно, с наступлением осени количество медуз снижается, но в 2025 году эта тенденция не наблюдалась. В сентябре основная биомасса медуз сконцентрировалась на востоке Таганрогского залива, формируя скопления вдоль береговой линии. При этом, отмечается, что размеры медуз стали меньше по сравнению с 2022-2023 годами.Рыбаки были вынуждены многократно останавливать промысел, поскольку в сети попадало непропорционально больше медуз, чем рыбы. Только в ноябре началось снижение численности беспозвоночных.- Медузы корнерот не только увеличили свою популяцию в Азовском море, но и стали мельче, при этом естественный период сокращения их численности увеличился, - констатировали в АзНИИРХ.