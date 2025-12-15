В Азове продают активы филиала московской компании почти за полмиллиарда рублей

Фото: Торги России

Земля и здания филиала московской компании ООО «АСТА», признанной банкротом, выставлены на торги в Ростовской области почти за полмиллиарда рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Торги России.Стартовая цена аукциона составляет 472 миллиона рублей. На торги выставлены два здания промышленной компании в Азове площадью 4,7 и 29 тысяч квадратных метров, расположенные на земельном участке в 52,2 квадратных метра.ООО «АСТА» зарегистрировано в Москве, однако имеет филиал в Азове. В марте текущего года предприятие было признано банкротом, после чего его имущество начали распродавать.Принять участие в аукционе можно до 29 декабря 2025 года. Итоги торгов будут подведены 30 декабря, на следующий день после окончания приема заявок. Потенциальным инвесторам предлагается возможность приобрести значительные производственные площади в перспективном регионе.