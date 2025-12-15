В Ростове завершили ремонт ТЭЦ-2, из-за дефекта которой замерзали жители тысячи домов

Фото: Rostov.ru

На Ростовской ТЭЦ-2 закончили экстренный ремонт, и тепло скоро вернется в квартиры горожан.Напомним, что утром 15 декабря в городе произошла крупная коммунальная авария: из-за повреждения трубопровода на теплоцентрали без отопления остались жители четырех районов — Железнодорожного, Советского, Кировского и Октябрьского. Под отключение попали около 1500 жилых домов и больниц, школ, детсадов.По последней информации от «Ростовских тепловых сетей», бригады закончили менять проблемный участок трубы. Сейчас идет процесс заполнения отопительной системы. Плановое подключение потребителей коммунальщики обещают сразу после этого.