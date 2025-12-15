Новости
В Ростовской области забытая на плите еда привела к гибели человека

В Ростовской области на пожаре погиб человек. Предварительная причина возгорания — бытовая случайность. Как установил дознаватель, всему виной стало блюдо, оставленное на включенной плите.

Трагедия случилась 14 декабря в частном доме в поселке Красный Сад. Соседи заметили на улице сильный запах гари и вызвали экстренные службы.

К моменту прибытия пожарных огонь уже полностью охватил пристройку. В ходе тушения внутри было обнаружено тело 61-летнего мужчины. Спасти его, к сожалению, не удалось.
Фото: МЧС Ростовской области
