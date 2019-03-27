В Ростове-на-Дону обсудили состояние дорог региона



В Ростове прошла пресс-конференция, посвящённая вопросам состояния дорог в донском регионе. В обсуждении острой проблемы приняли участие представители УГИБДД, прокуратуры, министерства транспорта, а также штаба Общероссийского народного фронта в Ростовской области.



Жители уже давно жалуются на состояние дорог чуть ли не в каждом городе Дона. Почти половина муниципальных и региональных трасс не соответствует нормативам.



- В области дорожной инфраструктуры было выявлено около шести тысяч нарушений, - сообщил замначальника отдела дорожного надзора УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области Юрий Савченко. - Для их устранения было направлено порядка пяти тысяч предписаний, из них около сорока не были выполнены в срок. По факту ненадлежащего состояния дорог было возбуждено порядка 150 дел об административных правонарушениях в отношении должностных и 160 юридических лиц.



Первый заместитель министра транспорта Ростовской области Василий Гойда рассказал, как функционирует система контроля качества работ по ремонту дорог. Например, в 2018 году специалисты взяли на проверку 1 044 фрагмента дорожного покрытия. У 250 из них физико-механические свойства не соответствовали нормам.



В ходе проверки специальная комиссия от министерства транспорта обследовала 778 участков находящихся на гарантии региональных дорог общей протяжённостью более 1 800 километров. Дефекты были обнаружены на площади 13 тысяч квадратных метров.



Василий Гойда отметил, что в Ростовской области вводится новая система взаиморасчётов с подрядчиком. С 2019 года дорожники будут получать оплату только после полного выполнения ремонта. Это поможет исключить факты некачественного или неполного выполнения работ.



В этом году планируется отремонтировать более 300 километров автодорог. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проведут работы на трассах регионального значения и дорогах трёх агломераций области. Из бюджетов всех уровней будут направлены средства, чтобы привести в порядок 60 объектов местного и 24 объекта регионального значения.