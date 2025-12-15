В Ростове завирусились мемы об отключении тепла и горячей воды

Фото: DonDay

Тысячи жителей Ростова оказались без отопления и горячей воды из-за аварии на ТЭЦ-2. В ответ на это в социальных сетях начали появляться мемы, которые быстро набрали популярность.Местные блогеры создают юмористические ролики, в которых показывают, как они справляются с неудобствами.Реакция жителей на такие видео различается: кто-то находит в этом повод для смеха, а кто-то воспринимает ситуацию серьёзно.Стоит отметить, что авария затронула Железнодорожный, Советский, Кировский и Октябрьский районы, где без коммунальных услуг остались 1375 домов.