Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове завирусились мемы об отключении тепла и горячей воды

В Ростове завирусились мемы об отключении тепла и горячей воды

Тысячи жителей Ростова оказались без отопления и горячей воды из-за аварии на ТЭЦ-2. В ответ на это в социальных сетях начали появляться мемы, которые быстро набрали популярность.

Местные блогеры создают юмористические ролики, в которых показывают, как они справляются с неудобствами.
Реакция жителей на такие видео различается: кто-то находит в этом повод для смеха, а кто-то воспринимает ситуацию серьёзно.

Стоит отметить, что авария затронула Железнодорожный, Советский, Кировский и Октябрьский районы, где без коммунальных услуг остались 1375 домов.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.