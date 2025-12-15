Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жителей Дона предупредили о перебоях в теле- и радиовещании на рабочей неделе

Жителей Дона предупредили о перебоях в теле- и радиовещании на рабочей неделе

С 15 по 19 декабря в Ростовской области будут проводиться плановые профилактические работы на оборудовании Регионального телецентра (РТС), в связи с чем возможны перебои в теле- и радиовещании.

По данным РТС, график отключений выглядит следующим образом:

15 декабря:
- Знаменка (Морозовский район): перебои ожидаются до 18:00.
- Миллерово: временное отключение до 17:00.

16 декабря:
Миллерово: профилактические работы продолжатся с 8:00 до 17:00.

16-19 декабря:
Калининский (Шолоховский район): перебои в вещании с 8:00 до 17:00.

В РТС подчеркнули, что график работ может быть скорректирован в зависимости от погодных условий. Все отключения согласованы с теле- и радиокомпаниями. Жителям рекомендуется заранее планировать своё время, учитывая возможные перерывы в трансляции.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.