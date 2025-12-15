Жителей Дона предупредили о перебоях в теле- и радиовещании на рабочей неделе

Фото: Donday

С 15 по 19 декабря в Ростовской области будут проводиться плановые профилактические работы на оборудовании Регионального телецентра (РТС), в связи с чем возможны перебои в теле- и радиовещании.По данным РТС, график отключений выглядит следующим образом:- Знаменка (Морозовский район): перебои ожидаются до 18:00.- Миллерово: временное отключение до 17:00.Миллерово: профилактические работы продолжатся с 8:00 до 17:00.Калининский (Шолоховский район): перебои в вещании с 8:00 до 17:00.В РТС подчеркнули, что график работ может быть скорректирован в зависимости от погодных условий. Все отключения согласованы с теле- и радиокомпаниями. Жителям рекомендуется заранее планировать своё время, учитывая возможные перерывы в трансляции.