В Ростовской области уже четыре года идет судебная тяжба из-за участков для многодетных семей в Азове

Фото: Ростовский областной суд

В Ростовской области уже четыре года продолжаются суды из-за земли, которую отвели для Азовских многодетных семей. Прокуратура и жители поселков «Светлый-1» и «Светлый-2» не могут заставить городскую администрацию исполнить судебное решение 2021 года. Очередное заседание назначено на 16 декабря 2025 года.Все началось с того, что четыреста девяносто шести многодетным семьям выделили земельные участки под Азовом в качестве меры помощи. Вот только земля эта оказалась совершенно не подготовленной для жизни: нет ни дорог, ни газа, ни водопровода, ни электричества.В 2021 году Азовский межрайонный прокурор через суд обязал администрацию города исправить эту ситуацию и за свой счет организовать всю необходимую инфраструктуру. Суд согласился с доводами прокуратуры, отметив, что возлагать бремя подвода коммуникаций на самих многодетных граждан аннулирует всю концепцию госпомощи.Несмотря на победу в суде первой инстанции и подтверждение решения в областном суде в 2022 году, реальных изменений на местах так и не произошло. Поэтому с 2022 года процесс перешел в стадию бесконечных ходатайств о вынесении дополнительных решений, где прокуратура и семьи пытаются заставить суд обозначить конкретику обязательств администрации. Сроки, результаты и так далее.Последнее судебное заседание назначили на 16 декабря. Суд вновь будет разбираться в затянувшемся конфликте. Для пятиста семей история с «голой» землей длится уже больше десяти лет (первые участки они получили в 2014 году), а обещанная инфраструктура остается лишь в текстах судебных решений.