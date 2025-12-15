В Ростове к Новому году продают елку почти за 50 тысяч рублей

Фото: Дондей

В середине декабря жители Ростова и области активно готовятся к празднованию Нового года. В донской столице начали работать елочные базары. В среднем стоимость за сосну среднего размера составит 1,6-2 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом ценник на деревья фактически не увеличился.Однако на некоторых елочных базарах стоимость по настоящему удивила. За пышную пихту высотой 2,5 метра продавцы просят 46 тысяч рублей. Есть и более доступные варианты — за 36 и 28 тысяч рублей можно купить дерево меньшего размера и менее пышное. Вероятно такие деревья рассчитаны на установку в частных домах или каки-то учреждениях.На рынке на площади Карла Маркса можно приобрести сосны. Стоимость полутораметровой сосны составляет 3,3 тысячи рублей. Хотя ассортимент елок на этом рынке шире, чем в других частях города, цены здесь выше среднего.