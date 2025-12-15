В Ростове бывшую начальницу отдела образования подозревают в получении взятки

Фото: соцсети

В Ростове экс-начальница отдела образования Ворошиловского района обвиняется в получении взятки за покровительство.По данным СУ СКР РФ по Ростовской области, в ноябре 2025 года она получила от директора одной из гимназий взятку за общее покровительство. Сумма взятки пока не разглашается.Как сообщил источник Donday, речь идет об Ирине Миковой. На своей должности она была в течение пяти лет, с 2020 года. На бывшую начальницу завели уголовное дело. Ей может грозить до шести лет колонии.В настоящее время суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.