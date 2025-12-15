Чем кормить ребенка на Новый год: советы врача из Ростовской области

-Запеченная рыба будет даже лучше, – советует врач, – а гарниром может стать картофельное пюре или рис, красиво оформленные по-новогоднему. К этому можно добавить тарелку свежих огурцов, помидоров и редиса. На десерт прекрасно подойдут пломбир с фруктами или яблочные пироги.

-Детская поджелудочная железа еще слабая, и пережаренная или жирная пища может вызвать даже панкреатит, – отмечает врач. – В лучшем случае это тошнота, рвота и диарея, а в худшем – госпитализация.

-После новогодних праздников у детей нередко развивается реактивный артрит, вызванный избыточным потреблением цитрусовых.

-Это снизит нагрузку на поджелудочную железу, улучшит здоровье зубов и поведение детей. Избыток шоколада возбуждает детскую нервную систему.

Фото: Соцсети

Новый год для детей – время, когда сбываются мечты о желанных подарках, происходят удивительные события и появляется множество аппетитных лакомств. Однако не все они безопасны для чувствительного детского пищеварения. Перед родителями стоит задача – составить новогоднее меню так, чтобы оно принесло радость, а не проблемы с животом. Об этом рассказала врач Дарья Мелешко из Ростовской области.Медик подчеркивает, что основа детского праздничного стола – это простые блюда, без обилия жирных и сложных соусов. Предпочтение следует отдавать отварному диетическому мясу, например, индейке или курице.Важно, чтобы еда была приготовлена с использованием щадящих методов, например, мясо можно слегка обжарить, избегая хрустящей корочки.Особое внимание следует уделить ограничению некоторых продуктов, особенно цитрусовых, таких как мандарины и апельсины.Также следует ограничить потребление конфет и сладостей, установив дневной лимит, например, не более трех конфет.Врач рекомендует исключить из детского меню грибы, так как они являются сильным аллергеном и трудно перевариваются.Особое внимание следует уделить салатам, традиционно заправляемым майонезом. Врач рекомендует готовить майонез самостоятельно, чтобы избежать искусственных добавок.Важно помнить о режиме питания. Праздничный ужин не должен быть слишком поздним, чтобы не нарушить режим сна ребенка. Последний прием пищи должен быть за два часа до сна. Ребенок не должен голодать в течение дня, обязательно вовремя позавтракать и пообедать, а также перекусить, если ужин планируется позже.