Чем кормить ребенка на Новый год: советы врача из Ростовской области
Новый год для детей – время, когда сбываются мечты о желанных подарках, происходят удивительные события и появляется множество аппетитных лакомств. Однако не все они безопасны для чувствительного детского пищеварения. Перед родителями стоит задача – составить новогоднее меню так, чтобы оно принесло радость, а не проблемы с животом. Об этом рассказала врач Дарья Мелешко из Ростовской области.
Медик подчеркивает, что основа детского праздничного стола – это простые блюда, без обилия жирных и сложных соусов. Предпочтение следует отдавать отварному диетическому мясу, например, индейке или курице.
Важно, чтобы еда была приготовлена с использованием щадящих методов, например, мясо можно слегка обжарить, избегая хрустящей корочки.
Особое внимание следует уделить ограничению некоторых продуктов, особенно цитрусовых, таких как мандарины и апельсины.
Также следует ограничить потребление конфет и сладостей, установив дневной лимит, например, не более трех конфет.
Врач рекомендует исключить из детского меню грибы, так как они являются сильным аллергеном и трудно перевариваются.
Особое внимание следует уделить салатам, традиционно заправляемым майонезом. Врач рекомендует готовить майонез самостоятельно, чтобы избежать искусственных добавок.
Важно помнить о режиме питания. Праздничный ужин не должен быть слишком поздним, чтобы не нарушить режим сна ребенка. Последний прием пищи должен быть за два часа до сна. Ребенок не должен голодать в течение дня, обязательно вовремя позавтракать и пообедать, а также перекусить, если ужин планируется позже.