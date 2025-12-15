Новости
Ушел в магазин и не вернулся: В Ростове ищут пропавшего 44-летнего мужчину

В Ростове ищут пропавшего без вести 44-летнего мужчину. Вячеслав Хитров вышел из дома в неизвестном направлении 8 декабря.

В тот день он должен был пойти в магазин. Но, когда спустя время Вячеслав не вернулся, его близкие забили тревогу. Они обзвонили больницы, а также обратились в полицию.

Ростом Вячеслав 170 сантиметров. Он имеет карие глаза, русые волосы и нормальное телосложение.

В день своей пропажи на мужчине была надета черная шапка, серая камуфляжная куртка, синие джинсы и черные ботинки.

Также, сеста Вячеслава сообщает, что он перенес двухстороннюю пневмонию. Родственница переживает, что из-за этого брат мог потерять сознание.

Если вам что-то известно о том, где находится Вячеслав Хитров, просьба связаться с его сестрой по номеру: 89286039704 (Елена Валерьевна).
Фото: Соцсети
