В наушниках на рельсах: в Ростове водителя трамвая приговорили к полутора годам колонии

Фото: Ростовский областной суд

В Ростове-на-Дону суд оставил в силе приговор для женщина-водителя трамвая, которую признали виновной в гибели пешехода. Женщина отправится в колонию-поселение на полтора года года, а также лишится прав на два года.Авария случилась ранним утром 6 мая. Водитель трамвая Любовь М., управляя маршрутом №1, заметила на путях двух мужчин. Она подала звуковой сигнал. Один из них отреагировал и отошел, а второй 58-летний пешеход, будучи в наушниках, продолжал идти. Очевидец пытались его предупредить, но безуспешно. Экстренное торможение не помогло — трамвай сбил мужчину, и тот скончался от полученных травм.Суд первой инстанции установил, что Любовь вела трамвай со скоростью 12-15 км/ч, при которой не могла полноценно контролировать ситуацию. Женщина полностью признала свою вину. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: чистосердечное признание, помощь следствию и необходимость ухода за пожилой матерью. Ходатайства защиты и работодателя о сохранении водительских прав были отклонены, так как управление трамваем считается деятельностью, связанной с источником повышенной опасности.Однако позже адвокат подал апелляцию, настаивая на оправдании. Основанием стало заключение новой экспертизы, согласно которому у водителя не было технической возможности избежать наезда, а вся вина лежит на пешеходе, переходившем пути в неположенном месте.Апелляционный суд не согласился с этими выводами. Решающими были признаны показания свидетеля, представителя потерпевшего и первоначальная экспертиза. Новая экспертиза была проведена с процессуальными нарушениями, а её выводы не опровергли доказательства обвинения. 1 декабря 2025 года Ростовский областной суд оставил первоначальный приговор без изменений.