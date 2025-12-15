Власти Ростовской области сообщили даты проведения последних звонков и выпускных вечеров

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области объявлены даты последних звонков и выпускных для школьников. Об этом сообщили на сайте правительства региона.Торжественные мероприятия коснутся более 45 тысяч девятиклассников и более 16 тысяч одиннадцатиклассников. Согласно официальной информации, финальный звонок для донских школьников прозвенит 26 мая. Выпускные вечера запланированы на 27 июня.Решение о формате проведения последних звонков в 2026 году – в помещениях или на открытом воздухе – пока не принято. В предыдущие годы приоритет отдавался закрытым площадкам в целях обеспечения безопасности. Обычно для этих целей школы задействуют актовые и спортивные залы, а также другие просторные помещения, способные вместить большое количество людей.