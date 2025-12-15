Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Власти Ростовской области сообщили даты проведения последних звонков и выпускных вечеров

Власти Ростовской области сообщили даты проведения последних звонков и выпускных вечеров

В Ростовской области объявлены даты последних звонков и выпускных для школьников. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

Торжественные мероприятия коснутся более 45 тысяч девятиклассников и более 16 тысяч одиннадцатиклассников. Согласно официальной информации, финальный звонок для донских школьников прозвенит 26 мая. Выпускные вечера запланированы на 27 июня.

Решение о формате проведения последних звонков в 2026 году – в помещениях или на открытом воздухе – пока не принято. В предыдущие годы приоритет отдавался закрытым площадкам в целях обеспечения безопасности. Обычно для этих целей школы задействуют актовые и спортивные залы, а также другие просторные помещения, способные вместить большое количество людей.
Фото: Правительство Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.