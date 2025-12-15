Фото: ГУ МЧС

В Ростовской области двое детей провалились под лед. Трагедия случилась 15 декабря в хуторе Ленина Аксайского района.По данным спасателей, двое 10-летних ребят вышли на неокрепший лед. Под весом детей ледовая корка треснула и дети оказались в воде. Подростки начали звать на помощь. Прохожие сумели вытащить ребят и вызвать скорую помощь.-Один из них скончался до приезда врачей. Второго ребёнка госпитализировали в критическом состоянии, - отметили в региональном ГУ МЧС.