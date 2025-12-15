Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области двое детей провалились под лед

В Ростовской области двое детей провалились под лед
В Ростовской области двое детей провалились под лед. Трагедия случилась 15 декабря в хуторе Ленина Аксайского района.

По данным спасателей, двое 10-летних ребят вышли на неокрепший лед. Под весом детей ледовая корка треснула и дети оказались в воде. Подростки начали звать на помощь. Прохожие сумели вытащить ребят и вызвать скорую помощь.

-Один из них скончался до приезда врачей. Второго ребёнка госпитализировали в критическом состоянии, - отметили в региональном ГУ МЧС.
Фото: ГУ МЧС
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.