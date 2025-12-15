Авария ТЭЦ-2 в Ростове не связана с ночной атакой БПЛА на город

Фото: Соцсети

Коммунальная авария, произошедшая сегодня утром на ТЭЦ-2, не связана с ночной атакой беспилотников на город. Об этом заявил заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко, опровергнув слухи, распространяющиеся в социальных сетях.Напоминаем, что в ночь на 15 декабря Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА. В Ростове-на-Дону обломки беспилотника вызвали возгорание двух легковых автомобилей, припаркованных у частного домовладения. Хозяин дома, пытаясь потушить огонь, получил ожоги рук, ему оказана необходимая медицинская помощь. Пожар был оперативно ликвидирован. Также на улице Всесоюзной части дронов повредили кровлю частного дома.Утром того же дня стало известно об аварии на Ростовской ТЭЦ-2. Специалисты обнаружили дефект внутристанционного трубопровода, в результате чего жители Железнодорожного, Советского, Кировского и Октябрьского районов – это около 1400 многоквартирных домов и социальных объектов – остались без отопления и горячей воды.Несмотря на то, что многие горожане предположили связь между этими двумя происшествиями, замгубернатора Владимир Ревенко подчеркнул, что выявленный дефект носит технический характер и не имеет отношения к ночной атаке.В настоящее время на месте аварии ведутся активные работы. Как сообщил Владимир Ревенко, дефектный участок трубопровода уже демонтирован, и на его место устанавливается новый. Завершить активную фазу работ планируется до 20:00. Ожидается, что теплоснабжение и подача горячей воды в дома ростовчан будут полностью восстановлены до конца сегодняшнего дня, 15 декабря.