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В Ростовской области от коронавируса выздоровел 261 человек за сутки

В Ростовской области от коронавируса выздоровел 261 человек за сутки
В донском регионе количество выздоровевших достигло почти 21,5 тысячи человек. Об этом сообщает региональное правительство.

По состоянию на 20 октября с опасной инфекцией справился еще 261 человек. Всего в Ростовской области коронавирусом переболели 21 455 пациентов.

Несмотря на увеличившееся число выздоровевших человек, вирус не сдает своих позиций: растет количество и зараженных дончан, и тех, у кого есть подозрения на коронавирус. Так, за последние 24 часа были инфицированы 290 жителей Ростовской области. За период пандемии специалисты выявили опасный вирус у 27 175 человек. Из них 677 стали жертвами заболевания.

Теги: COVID-19 в Ростовской области COVID-19

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