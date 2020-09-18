Количество выздоровевших от коронавируса в Ростовской области превысило 16 тысяч человек

Более 16 тысяч дончан выздоровели за весь период пандемии коронавируса. Об этом 21 сентября сообщает региональное правительство.За минувшие сутки победить инфекцию удалось еще 31 жителю Ростовской области. Общее количество выздоровевших увеличилось до 16 158, что составляет 79,8% всех случаев заражения.В стационаре находятся 1 313 человек, среди которых 70 подключены к аппаратам ИВЛ, они находятся в тяжелом состоянии. Помимо этого, амбулаторное лечение проходят 2 332 дончанина.Несмотря на большое число выздоровевших, с каждым днем растет и количество зараженных. За последние 24 часа в Ростовской области коронавирус подтвердился еще у 177 человек. За весь период пандемии COVID-19 заболели 20 240 жителей донского региона.Жертвами пандемии стали 445 человек, из которых четверо умерли за прошедшие сутки.