В Ростовской области от коронавируса вылечились более 170 тысяч человек

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Число выздоровевших в Ростовской области продолжает расти. За минувшие сутки зарегистрировано еще 511 отрицательных тестов на коронавирус. Об этом сообщает правительство донского региона.За весь период пандемии от коронавирусной инфекции медикам удалось вылечить 170 872 жителя Ростовской области. В стационарах на сегодняшний день находится 2 361 пациент с подтвержденным COVID-19. В тяжелом состоянии - 27 человек, их подключили к аппаратам ИВЛ. Еще 269 человек дышат и передвигаются самостоятельно, но под постоянным наблюдением врачей.В медицинской практике случается так, что переболевшие коронавирусом люди заражаются повторно. В такой ситуации эффективным методом лечения станут вакцинация или коллективный иммунитет.Напомним, что с 27 декабря в силу вступили еще два послабления ограничений. Проводить массовые мероприятия разрешено с шести утра до 23.00. В это же время можно работать и общепиту.