На Дону за сутки от коронавируса вылечились больше тысячи человек

Фото: Яндекс.Новости

В Ростовской области уверенно растет количество выздоровевших от коронавируса. По последним данным, за минувшие сутки зарегистрировано 1 118 отрицательных ПЦР-тестов. У вылечившихся жителей донского региона больше нет симптомов ковида, они не соблюдают самоизоляцию. Об этом сообщает 24 декабря правительство Ростовской области.Медики продолжают оказывать качественную помощь пациентам с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии им удалось вылечить 168 696 человек. В стационаре сейчас находятся около двух с половиной тысяч пациентов. На инвазивной и неинвазивной аппаратуре находятся 288 человек.В медицинской практике встречаются случаи, когда переболевший человек заболевает коронавирусом повторно. В таком случае эффективным способом борьбы с опасной инфекцией будут вакцинация или коллективный иммунитет.Напомним, что с 20 декабря в силу вступили некоторые послабления коронавирусных ограничений. Эпидситуация понемногу улучшается, что позволило смягчить требования. Однако, гражданам все так же рекомендуется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.