Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону за сутки от коронавируса вылечились больше тысячи человек


В Ростовской области уверенно растет количество выздоровевших от коронавируса. По последним данным, за минувшие сутки зарегистрировано 1 118 отрицательных ПЦР-тестов. У вылечившихся жителей донского региона больше нет симптомов ковида, они не соблюдают самоизоляцию. Об этом сообщает 24 декабря правительство Ростовской области.

Медики продолжают оказывать качественную помощь пациентам с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии им удалось вылечить 168 696 человек. В стационаре сейчас находятся около двух с половиной тысяч пациентов. На инвазивной и неинвазивной аппаратуре находятся 288 человек.

В медицинской практике встречаются случаи, когда переболевший человек заболевает коронавирусом повторно. В таком случае эффективным способом борьбы с опасной инфекцией будут вакцинация или коллективный иммунитет.

Напомним, что с 20 декабря в силу вступили некоторые послабления коронавирусных ограничений. Эпидситуация понемногу улучшается, что позволило смягчить требования. Однако, гражданам все так же рекомендуется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Фото: Яндекс.Новости
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.