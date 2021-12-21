На Дону число выздоровевших от коронавируса за сутки перевалило за тысячу

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В Ростовской области уверенно растет количество выздоровевших от коронавирусной инфекции. За минувшие сутки отрицательные тесты получили 1 004 человека. У них нет никаких симптомов COVID-19, поэтому их исключили из регистра заболевших ковидом. Об этом сообщает правительство Ростовской области.Медики продолжают помогать пациентам с подтвержденным коронавирусом бороться с заболеванием. За весь период пандемии им удалось вылечить 167 577 человек. При этом в медицинской практике встречаются случаи повторного заболевания людей. В таком случае помогают вакцинация и коллективный иммунитет.Отметим, что в целом по Ростовской области снижается ежедневное количество заболевших. Можно сказать, что эпидобстановка стабилизируется. Но, несмотря на вступившие в силу послабления, необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.Всего в донском регионе коронавирусом заболели более 190 тысяч человек, умерли из них более девяти тысяч.