На Дону от коронавируса вылечились более 169 тысяч человек

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В Ростовской области уверенно растет число переборовших коронавирусную инфекцию. За прошедшие сутки из регистра заболевших убыли еще 933 человека. У них больше нет симптомов ковида, а тесты дали отрицательный результат. Об этом сообщает 25 декабря правительство Ростовской области.Медикам за весь период пандемии удалось вылечить 169 628 человек. Сейчас они продолжают оказывать качественную помощь пациентам с подтвержденным коронавирусом. В стационаре находятся 2 468 человек. В медикаментозную кому из-за крайне тяжелого состояния введены 33 пациента. Еще 256 человек могут дышать самостоятельно, но с помощью масок.Напомним, что с 27 декабря вступят в силу очередные послабления коронавирусных ограничений. Власти сочли возможным ввести новые послабления из-за улучшения эпидобстановки. Развлекательные мероприятия с понедельника разрешено будет проводить с шести утра до 23 часов.