В Ростовской области от коронавируса умерли еще 26 человек

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В Ростовской области жертвами коронавируса за сутки стали 26 жителей. Об этом 5 ноября сообщает правительство региона.В регистре умерших – девять мужчин в возрасте от 60 до 80 лет и семнадцать женщин, которым было от 37 до 86 лет. Всего с начала пандемии не смогли перенести инфекцию 7 866 дончан.Напомним, 5 ноября Дон обновил рекорд по числу COVID-19 за сутки. Заразились еще 650 человек. Проходят лечение в госпиталя 5 366 жителей, амбулаторно – 11 199.