Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области от коронавируса умерли еще 26 человек

В Ростовской области от коронавируса умерли еще 26 человек
В Ростовской области жертвами коронавируса за сутки стали 26 жителей. Об этом 5 ноября сообщает правительство региона.

В регистре умерших – девять мужчин в возрасте от 60 до 80 лет и семнадцать женщин, которым было от 37 до 86 лет. Всего с начала пандемии не смогли перенести инфекцию 7 866 дончан.

Напомним, 5 ноября Дон обновил рекорд по числу COVID-19 за сутки. Заразились еще 650 человек. Проходят лечение в госпиталя 5 366 жителей, амбулаторно – 11 199.
Фото: rocb.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.