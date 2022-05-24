В Ростовской области от коронавируса скончался 89-летний мужчина

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В Ростовской области справиться с последствиями коронавируса не смог один человек. Это 89-летний мужчина. Об этом сообщили в региональном правительстве 26 мая.Судя по результатам вскрытия, у дедушки были хронические заболевания сердца и нарушение обмена веществ. Инфекция, которая попала в организм, окончательно убила ослабленный иммунитет.К числу хронических болезней также относятся гипертония, сахарный диабет, ожирение, онкология и множество других. Фактором риска в ряде случаев также может быть и пожилой возраст.Всего с начала пандемии в Ростовской области от ковида скончались 10 924 человека.