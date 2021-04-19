В Ростовской области от коронавируса скончались еще 18 человек

В Ростовской области число умерших от коронавируса приблизилось к четырем тысячам. Такие данные приводит правительство донского региона.По состоянию на 21 апреля жертвами опасного вируса за сутки стали 18 жителей Ростовской области. Это девять женщин от 60 до 97 лет, а также девять мужчин от 47 до 77 лет. Тяжелое течение заболевания, которое привело к летальному исходу, спровоцировали сопутствующие болезни. Как правило, чаще от коронавируса умирают люди с гипертонией, сахарным диабетом и ожирением. За весь период жертвами COVID-19 в области стали 3 947 человек.За сутки диагноз подтвердился еще у 234 дончан. Нарастающим итогом общее количество зараженных достигло 85 864 человек. Большинство из них уже побороли заболевание и активно вакцинируются.