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В Ростовской области от коронавируса скончались еще 18 человек

В Ростовской области от коронавируса скончались еще 18 человек
В Ростовской области число умерших от коронавируса приблизилось к четырем тысячам. Такие данные приводит правительство донского региона.

По состоянию на 21 апреля жертвами опасного вируса за сутки стали 18 жителей Ростовской области. Это девять женщин от 60 до 97 лет, а также девять мужчин от 47 до 77 лет. Тяжелое течение заболевания, которое привело к летальному исходу, спровоцировали сопутствующие болезни. Как правило, чаще от коронавируса умирают люди с гипертонией, сахарным диабетом и ожирением. За весь период жертвами COVID-19 в области стали 3 947 человек.

За сутки диагноз подтвердился еще у 234 дончан. Нарастающим итогом общее количество зараженных достигло 85 864 человек. Большинство из них уже побороли заболевание и активно вакцинируются.

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