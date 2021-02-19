В Ростовской области от коронавируса скончались 20 человек за сутки

За период пандемии от коронавируса умерли 3 052 жителя Ростовской области. Из них 20 скончались за сутки с 20 по 21 февраля. Это восемь женщин в возрасте от 66 до 80 лет и 12 мужчин от 47 до 88 лет. Все они страдали различными хроническими заболеваниями.В основном от COVID-19 умирают пожилые люди. Однако вирус опасен для всех. Летом 2020 года инфекция забрала жизни 12-летнего мальчика, а осенью - 19-летней и 23-летней девушек, а также 18-летнего парня.Увеличилось и количество инфицированных. За последние 24 часа коронавирус выявили у 316 жителей донского региона. По информации областного правительства, всего за период пандемии заболели 70 957 человек.