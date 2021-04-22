В кафедральном соборе Ростова-на-Дону открыли пункт вакцинации от COVID-19, сделать прививку могут все желающие с 10.00 до 13.00.Получить «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») могут все желающие, если нет противопоказаний для ее введения.«Гам-КОВИД-Вак» — вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центе эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Более известна под названием «Спутник V». Представляет из себя раствор для внутримышечного введения.В Ростовской области от коронавируса привились уже 87 378 человек, за сутки – 3 441. Двукратное введение вакцины получили 145688 человек, за сутки – 3295.