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В кафедральном соборе Ростова-на-Дону открыли пункт вакцинации от COVID-19

В кафедральном соборе Ростова-на-Дону открыли пункт вакцинации от COVID-19
В кафедральном соборе Ростова-на-Дону открыли пункт вакцинации от COVID-19, сделать прививку могут все желающие с 10.00 до 13.00.

Получить «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») могут все желающие, если нет противопоказаний для ее введения.
«Гам-КОВИД-Вак» — вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центе эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Более известна под названием «Спутник V». Представляет из себя раствор для внутримышечного введения.

В Ростовской области от коронавируса привились уже 87 378 человек, за сутки – 3 441. Двукратное введение вакцины получили 145688 человек, за сутки – 3295.

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