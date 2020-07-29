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В Ростовской области от коронавируса вылечились еще 97 человек

В Ростовской области от коронавируса вылечились еще 97 человек
В Ростовской области коронавирус удалось побороть еще 97 гражданам. С начала пандемии выздоровели 10 382 человека.

В основном болезнь протекает у многих инфицированных бессимптомно. Некоторые заразившиеся даже не подозревали, что подхватили вирус, пока не сделали тест на COVID-19.

Несмотря на положительную тенденцию выздоровления, в регионе продолжают выявлять все новых заболевших. Так, за последние сутки коронавирус подтвердился у 133 человек, а общее число инфицированных достигло 12 941.

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