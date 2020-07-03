В Ростовской области от COVID-19 вылечились 6 869 человек
В Ростовской области продолжает расти количество людей, которым удалось побороть коронавирус. Об этом 6 июля сообщает региональное правительство.
Так, за последние сутки от инфекции вылечились 46 дончан. Общее число выздоровевших достигло 6 869.
Несмотря на положительную динамику выздоровления, продолжает расти и количество заболевших. За последние 24 часа COVID-19 подтвердился у 91 жителя области. С начала пандемии на Дону зарегистрировали 10 166 инфицированных.