В Ростовской области осудили мужчину, до смерти избившего бездомного

Фото: Ростов.ру

Зерноградский районный суд вынес приговор мужчине, до смерти избившему бездомного. Федору Матвиенко назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима.Трагедия произошла 12 октября 2022 года. В тот день в Ростове Федор познакомился бездомным и предложил ему подзаработать. Тот согласился, и они на автомобиле отправились на ферму. В дороге между водителем и пассажиром произошел конфликт. В районе хутора Малый Лог терпене Матвиенко лопнуло. Он остановил машину, после чего выгнал попутчика из салона. Затем подошел к нему и несколько раз ударил мужчину в живот. Бездомному резко стало плохо. Через время его тело обнаружили неподалеку от места происшествия.Правоохранители задержали Федора. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Матвиенко грозило до 15 лет лишения свободы, однако судья вынес более гуманное решение.