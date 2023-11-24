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В Ростовской области осудили мужчину, до смерти избившего бездомного

В Ростовской области осудили мужчину, до смерти избившего бездомного
Зерноградский районный суд вынес приговор мужчине, до смерти избившему бездомного. Федору Матвиенко назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Трагедия произошла 12 октября 2022 года. В тот день в Ростове Федор познакомился бездомным и предложил ему подзаработать. Тот согласился, и они на автомобиле отправились на ферму. В дороге между водителем и пассажиром произошел конфликт. В районе хутора Малый Лог терпене Матвиенко лопнуло. Он остановил машину, после чего выгнал попутчика из салона. Затем подошел к нему и несколько раз ударил мужчину в живот. Бездомному резко стало плохо. Через время его тело обнаружили неподалеку от места происшествия.

Правоохранители задержали Федора. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Матвиенко грозило до 15 лет лишения свободы, однако судья вынес более гуманное решение.
Фото: Ростов.ру
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