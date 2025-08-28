Фото: нейросеть

В Ростовской области определили муниципалитеты, где чаще всего людей кусают клещи. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Наибольшее число пострадавших от укусов зафиксировано в таких районах, как Сальский, Красносулинский, Семикаракорский и Песчанокопский, а также в городах Ростов-на-Дону, Волгодонск, Шахты, Таганрог и Новошахтинск.Всего с начала 2025 года опасные насекомые покусали более пяти тысяч человек.По данным ведомства, зафиксированы очаги клещевых инфекций (крымской геморрагической лихорадки (КГЛ), иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ), гранулоцитарного анаплазмоза человека, лихорадки Ку) широко распространены в донском регионе.