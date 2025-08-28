На Дону с сентября будут штрафовать за выбрасывание листвы в мусорные контейнеры

Фото: Правительство Ростовской области

С первого сентября в Российской федерации вступят в силу новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом проинформировали на сайте правительства Ростовской области.Изменения касаются и растительных отходов. Теперь за выбрасывание веток и листвы в мусорные контейнеры будут вводится штрафы. Для граждан в размере до трех тысяч рублей, а для юридических лиц – до 250 тысяч рублей.Это относится к многоквартирным и частным домам, а также к юридическим лицам. Такие ограничения решили принять из-за того, что сухая растительность приводит к захламлению контейнерных площадок и возникновению пожаров.Привезти строительные и древесные отходы можно в пункт приема стройотходов, а также заказать вывоз в специализированных компаниях или у регионального оператора по отдельному договору.