Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону с сентября будут штрафовать за выбрасывание листвы в мусорные контейнеры

На Дону с сентября будут штрафовать за выбрасывание листвы в мусорные контейнеры
С первого сентября в Российской федерации вступят в силу новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом проинформировали на сайте правительства Ростовской области.

Изменения касаются и растительных отходов. Теперь за выбрасывание веток и листвы в мусорные контейнеры будут вводится штрафы. Для граждан в размере до трех тысяч рублей, а для юридических лиц – до 250 тысяч рублей.

Это относится к многоквартирным и частным домам, а также к юридическим лицам. Такие ограничения решили принять из-за того, что сухая растительность приводит к захламлению контейнерных площадок и возникновению пожаров.

Привезти строительные и древесные отходы можно в пункт приема стройотходов, а также заказать вывоз в специализированных компаниях или у регионального оператора по отдельному договору.
Фото: Правительство Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.