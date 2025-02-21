В донском регионе за год насчитывается более 20 случаев лихорадки Западного Нила

Фото: Роспотребнадзор Ростовской области

В Ростовской области подсчитали количество заболеваний, вызванных укусами клещей и комаров. Данные насекомые являются переносчиками опасных инфекций. Региональный Роспотребнадзор подвёл итоги за 2024 год.Специалисты отметили, что в прошлом году санитарно-эпидемиологическая ситуация в области оставалась сложной. Было зарегистрировано 12 случаев заражения Крымской геморрагической лихорадкой, 19 случаев иксодового клещевого боррелиоза, 12 случаев лихорадки Ку и 21 случай лихорадки Западного Нила. Эти заболевания представляют серьёзную угрозу для жизни. При быстром и тяжёлом течении болезни могут возникать осложнения на ранних стадиях, что иногда приводит к летальному исходу.В частности, лихорадка Западного Нила опасна тем, что у некоторых заболевших могут развиться отек головного мозга и сердечно-сосудистая недостаточность.Стоит отметить, что за прошедший год случаев летального исхода от этих инфекций не зарегистрировано.