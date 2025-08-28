Новости
В Ростове-на-Дону жук-паразит съел 320 гектаров ясеня

В Ростове жук-паразит уничтожил большую площадь зеленого каркаса. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь на пресс-конференции 28 августа.

Жук-паразит называется ясеневая изумрудная узкотелая златка. Насекомое уничтожило всего 230 гектаров ясеня. Поврежденные деревья хотят спилить и посадить вместо них новые.

Отметим, ясеневая изумрудная узкотелая златка может поселиться на живых, обычно ослабленных деревьях, что приводит к их гибели. Повреждения приводят к нарушению транспорта питательных веществ и усыханию сначала отдельных ветвей, а затем и деревьев полностью.
Фото: ИИ.
