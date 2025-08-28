Новости
Обвиняемая по делу аксайских рынков скончалась в СИЗО

В СИЗО скончалась Ирина Сукач, одна из обвиняемых по делу аксайских рынков. По данным портала Donday, женщина долгое время болела и не могла присутствовать на судебных заседаниях. Ходатайства о смене меры пресечения в связи с состоянием здоровья Ирины Сукач были отклонены судом.

Дело аксайских рынков длится уже более четырёх лет. На скамье подсудимых находятся 16 человек, среди которых – бывший глава Аксайского района Виталий Борзенко, бывший владелец рынков Карим Бабаев и его сыновья Вадим и Эдуард.

По версии правоохранительных органов, в начале 2000-х фигуранты развернули незаконную торговлю на девяти муниципальных участках в Аксайском сельском районе. За два десятилетия их общий доход составил около 236 миллионов рублей.

Фигуранты дела уже несколько лет находятся в СИЗО, а судебные заседания регулярно откладываются по незначительным причинам.
Фото: Дондей.
