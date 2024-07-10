В Ростовской области клещи покусали более 4,7 тысячи человек

Фото: Роспотребнадзор РО.

В Ростовской области клещи укусили еще почти 200 человек за пять дней. По данным регионального Роспотребнадзора на 9 июля, общее число достигло 4 777 человек. К 4 июля насекомые покусали 4 580 человек. Примечательно, что пару лет назад, к концу августа 2022-го, общее количество составляло всего 4,1 тысячи человек.В некоторых случаях укусом дело не обошлось. Люди подхватили опасные заболевания, которые переносят клещи. В Орловском, Волгодонском, Целинском, Заветинском, Пролетарском, Зимовниковском, Сальском районах и городе Сальске выявили заражение Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ).Лихорадку Ку обнаружили у жителей Ремонтненского, Дубовского, Сальского, Заветинского районов и Ростова. А в Зверево, Таганроге, Ростове и Орловском районе заразились иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ).