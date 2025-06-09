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В Ростовской области обнаружили опасного сельскохозяйственного вредителя

В Ростовской области обнаружили опасного сельскохозяйственного вредителя

Ростовский филиал Россельхозцентра сообщил об обнаружении опасного для сельского хозяйства вредителя.

В регионе были обнаружены гусеницы хлопковой совки, поражающие посевы. Эти ненасытные личинки поедают листья растений, оставляя характерные следы своей жизнедеятельности – крупные экскременты зеленовато-коричневого цвета. Они проделывают отверстия и туннели в стеблях и плодах. Попадая внутрь плода, гусеницы выедают значительную его часть, что провоцирует быстрое гниение.

Обычно этот вредитель наиболее активен в условиях высокой влажности и умеренных температур. Однако в этом году, несмотря на засуху, гусеницы уже причиняют вред посевам льна и нута.
Фото: БиоЗащита
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