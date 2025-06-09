В Ростовской области обнаружили опасного сельскохозяйственного вредителя

Фото: БиоЗащита

Ростовский филиал Россельхозцентра сообщил об обнаружении опасного для сельского хозяйства вредителя.В регионе были обнаружены гусеницы хлопковой совки, поражающие посевы. Эти ненасытные личинки поедают листья растений, оставляя характерные следы своей жизнедеятельности – крупные экскременты зеленовато-коричневого цвета. Они проделывают отверстия и туннели в стеблях и плодах. Попадая внутрь плода, гусеницы выедают значительную его часть, что провоцирует быстрое гниение.Обычно этот вредитель наиболее активен в условиях высокой влажности и умеренных температур. Однако в этом году, несмотря на засуху, гусеницы уже причиняют вред посевам льна и нута.