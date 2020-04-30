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В Ростовской области обеспеченность врачами-инфекционистами составляет 34%

В Ростовской области обеспеченность врачами-инфекционистами составляет 34%
Фото: profile.ru

В Ростовской области по-прежнему остро стоит проблема нехватки медицинских кадров. В частности, штат инфекционистов укомплектован только на 34%. Именно в этих специалистах медицина нуждается очень сильно в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Об этом 5 мая на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Ростовской области сообщил замгубернатора региона Сергей Бондарев.
- У нас в регионе работает всего 131 врач-инфекционист, - рассказал Сергей Бондарев. - Из них 99 - в инфекционных стационарах, 32 - в амбулаториях.

Напомним, ранее министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская сообщала, что для сокращения дефицита кадров врачи других квалификаций будут переобучаться на инфекционистов.

Добавим, что, по данным на 5 мая, в Ростовской области зарегистрировано 1 353 зараженных коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 90 человек.

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