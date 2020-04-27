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Ростовская область обеспечена аппаратами ИВЛ только на 61%

Ростовская область обеспечена аппаратами ИВЛ только на 61%
В Ростовской области наблюдается дефицит аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Об этом 29 апреля во время заседания правительства региона сообщил замгубернатора Сергей Бондарев.

На Дону на базе 15 медицинских учреждений развёрнуто 2 664 койки для заражённых новой коронавирусной инфекцией. Госпитали организованы в 13 населённых пунктах региона. Кислородом обеспечены почти 79% от нормы. Таким образом, дефицит коек, обеспеченных кислородом, составляет 392.

Что касается аппаратов искусственной вентиляции лёгких, то в области имеется только 61,4% от норматива. Региону не хватает 360 единиц. Сергей Бондарев добавил, что ориентировочный срок поставки недостающих аппаратов — середина мая. На сегодняшний день ковидные госпитали на Дону заполнены пациентами только на 10-12%, так что нехватка аппаратов ИВЛ пока не ощущается.

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