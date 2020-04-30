В Ростовской области количество заражённых коронавирусом увеличилось до 1 178

На Дону за сутки количество заболевших коронавирусом выросло на 72 человека. Таким образом, по данным на 3 мая, в Ростовской области диагноз подтверждён у 1 178 человек.Заболевшие есть практически в каждом муниципалитете региона. Большинство заражённых зарегистрировано в Ростове.Ранее главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев сообщал, что половина из выявленных случаев контактные, то есть коронавирус передался от ранее заболевших.Всего в России за сутки диагноз подтвердили 10 633 пациентам. На данный момент в стране - 134 686 заболевших. Летальных исходов зафиксировано 1 280. В Ростовской области от коронавируса умерли девять человек.