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В Ростовской области не могут перезахоронить останки солдат, погибших во время ВОВ

В Ростовской области не могут перезахоронить останки солдат, погибших во время ВОВ
Останки солдат, найденные на территории Ростовской области, не удаётся перезахоронить. Члены поискового объединения «Миус-фронт» планировали предать земле 31 бойца, которые сражались за освобождение донского региона. Церемония должна была пройти на Самбекских высотах 30 августа, в день освобождения Ростовской области от фашистов.

Руководитель объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков рассказал, что они собрали порядка 500 листов документов — акты поисковых работ, акты эксгумации и прочее. Все бумаги были направлены в областной военный комиссариат. Через какое-то время был получен ответ: останки нельзя перезахоронить.

Как пояснили в пресс-службе Южного военного округа, перед проведением работ в поле поисковики должны были обратиться в администрацию района, где они планировали искать солдат. Сотрудники военкомата сверяют списки участников боёв на определённой территории, тогда появляется шанс установить личности погибших. Так как поисковики не делали соответствующего запроса, им, к сожалению, не разрешили перезахоронить бойцов. Когда в земле находят останки, в военном комиссариате проводят работы по установлению личностей советских солдат. Так как, по сообщению пресс-службы ЮВО, члены «Миус-фронта» нарушили данный алгоритм, сделать это сейчас невозможно.

- В последние годы мы не сталкивались с подобной проблемой. Увековечение памяти — это общее дело и поисковиков, и сотрудников военкомата, поэтому мы надеемся, что нам удастся разрешить этот вопрос, - поделился Андрей Кудряков.

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