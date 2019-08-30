Захоронение останков советских бойцов, найденных в Ростовской области, отложили до октября



До октября перенесли церемонию захоронения останков советских бойцов, найденных на территории Ростовской области. Мероприятие планировали провести 30 августа, в день освобождения донского региона от фашистских захватчиков.



Напомним, военный комиссариат запретил поисковикам объединения «Миус-фронт» предавать земле павших бойцов. Как пояснили в пресс-службе Южного военного округа, перед началом работ они не делали запрос в администрацию района, где собирались копать. В этом случае сотрудники военкомата могли бы, сверившись со своими документами, установить личности найденных бойцов.



Руководитель объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков рассказал, что вместе с коллегами собрал около 500 документов, чтобы перезахоронить солдат.



- Мы надеемся, что сможем разрешить этот вопрос. Праздника для нас нет до тех пор, пока бойцы, отдавшие за нас жизни, лежат незахороненные. Власти пообещали нам провести захоронение в нынешнем октябре, - добавил Андрей Юрьевич.