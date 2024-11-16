Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области назначили сразу 17 новых судей

В Ростовской области назначили сразу 17 новых судей
Сразу 17 новых судей назначили в Ростовской области по указу президента РФ. Эти сведения были опубликованы на официальном сайте правовой информации.

В состав Ростовского областного суда вошли Лилия Полищук, Николай Смирнов, Екатерина Хижняк и Юлия Чернобай.

В Кировский районный суд Ростова была назначена Людмила Иванченко, а в Пролетарский районный суд — Олеся Тытюкова.

В Новочеркасском городском суде свои обязанности будут исполнять Татьяна Белашова и Юлия Нейжмак, а в Таганрогском городском суде — Раиса Колесникова.

Шахтинский городской суд также пополнился четырьмя новыми судьями: Даниелой Амировой, Еленой Василенко, Владимиром Пыхтиным и Юлией Яковлевой.

В Азовском городском суде будет работать Анна Ковалева. Асият Салпагарова станет судьей Зерноградского районного суда, Ирина Скрипникова — Зимовниковского районного суда, а Екатерина Обухова — Миллеровского районного суда.

Напомним, что 15 ноября ушли в отставку семь председателей судов Ростовской области.

Квалификационная коллегия судей также приняла отставку двух судей Ростовского областного суда и судьи Миллеровского районного суда.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.