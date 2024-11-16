В Ростовской области назначили сразу 17 новых судей

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Сразу 17 новых судей назначили в Ростовской области по указу президента РФ. Эти сведения были опубликованы на официальном сайте правовой информации.В состав Ростовского областного суда вошли Лилия Полищук, Николай Смирнов, Екатерина Хижняк и Юлия Чернобай.В Кировский районный суд Ростова была назначена Людмила Иванченко, а в Пролетарский районный суд — Олеся Тытюкова.В Новочеркасском городском суде свои обязанности будут исполнять Татьяна Белашова и Юлия Нейжмак, а в Таганрогском городском суде — Раиса Колесникова.Шахтинский городской суд также пополнился четырьмя новыми судьями: Даниелой Амировой, Еленой Василенко, Владимиром Пыхтиным и Юлией Яковлевой.В Азовском городском суде будет работать Анна Ковалева. Асият Салпагарова станет судьей Зерноградского районного суда, Ирина Скрипникова — Зимовниковского районного суда, а Екатерина Обухова — Миллеровского районного суда.Напомним, что 15 ноября ушли в отставку семь председателей судов Ростовской области.Квалификационная коллегия судей также приняла отставку двух судей Ростовского областного суда и судьи Миллеровского районного суда.