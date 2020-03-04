Тренер по пауэрлифтингу возглавил управление спорта в мэрии Новочеркасска



В администрации Новочеркасска произошли кадровые изменения. Назначен новый руководитель управления по физической культуре и спорту. Им стал тренер, мастер спорта СССР и России, заслуженный работник физической культуры РФ Илья Чернов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 6 марта.



У Ильи Чернова два высших образования. Он окончил Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт и «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма». В НИМИ он прошёл путь от преподавателя кафедры физического воспитания до заведующего.



Новый руководитель управления спорта является тренером сборных команд по пауэрлифтингу, тяжёлой атлетике, гиревому спорту, армспорту. Чернов подготовил 17 мастеров спорта России, а под его руководством сборная НИМИ четыре раза становилась чемпионом Универсиады высших учебных заведений Ростовской области.



Добавим, что предшественник Ильи Чернова - Юрий Фридель - не мог похвастаться такими же достижениями в спорте. Он занял должность в качестве повышения и пробыл на ней всего восемь месяцев.