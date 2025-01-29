В Ростовской области нашли погребение III века до нашей эры
В Ростовской области археологи обнаружили уникальное античное захоронение, датируемое III веком до нашей эры. Об этом сообщили в региональном комитете по охране объектов культурного наследия.
Раскопки проводились на территории объекта археологического наследия федерального значения «Пятьдесят шесть курганов» в хуторе Городище Азовского района специалистами «Археологического общества „Наследие“».
В ходе исследований было найдено погребение, предположительно, с останками мужчины. Тело было помещено в прямоугольную яму головой на юго-восток. В могильнике также находились две позднегераклейские амфоры, кувшин, столовая амфора и кубок. На горле одной из амфор было обнаружено клеймо с информацией о производителе — государственном служащем, отвечавшем за выпуск тары.
Специалисты отметили, что кувшин с растительным орнаментом является уникальной находкой для региона. Конструкция погребальной ямы также была необычной: по углам ямы находились четыре деревянных столба, вероятно, служившие несущей конструкцией для деревянного саркофага. Это указывает на высокий статус покойного. Найденное захоронение является самым северным на территории памятника.
В конце декабря 2024 года, в Азове во время реконструкции теплотрассы было обнаружено древнее загадочное сооружение. Археологи предполагают, что это оборонительный ров XIV века.