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В Ростовской области нашли погребение III века до нашей эры

В Ростовской области нашли погребение III века до нашей эры
В Ростовской области археологи обнаружили уникальное античное захоронение, датируемое III веком до нашей эры. Об этом сообщили в региональном комитете по охране объектов культурного наследия.

Раскопки проводились на территории объекта археологического наследия федерального значения «Пятьдесят шесть курганов» в хуторе Городище Азовского района специалистами «Археологического общества „Наследие“».

В ходе исследований было найдено погребение, предположительно, с останками мужчины. Тело было помещено в прямоугольную яму головой на юго-восток. В могильнике также находились две позднегераклейские амфоры, кувшин, столовая амфора и кубок. На горле одной из амфор было обнаружено клеймо с информацией о производителе — государственном служащем, отвечавшем за выпуск тары.

Специалисты отметили, что кувшин с растительным орнаментом является уникальной находкой для региона. Конструкция погребальной ямы также была необычной: по углам ямы находились четыре деревянных столба, вероятно, служившие несущей конструкцией для деревянного саркофага. Это указывает на высокий статус покойного. Найденное захоронение является самым северным на территории памятника.

В конце декабря 2024 года, в Азове во время реконструкции теплотрассы было обнаружено древнее загадочное сооружение. Археологи предполагают, что это оборонительный ров XIV века.
Фото: комитет по охране ОКН РО
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