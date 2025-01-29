В Ростовской области нашли погребение III века до нашей эры

Фото: комитет по охране ОКН РО

В Ростовской области археологи обнаружили уникальное античное захоронение, датируемое III веком до нашей эры. Об этом сообщили в региональном комитете по охране объектов культурного наследия.Раскопки проводились на территории объекта археологического наследия федерального значения «Пятьдесят шесть курганов» в хуторе Городище Азовского района специалистами «Археологического общества „Наследие“».В ходе исследований было найдено погребение, предположительно, с останками мужчины. Тело было помещено в прямоугольную яму головой на юго-восток. В могильнике также находились две позднегераклейские амфоры, кувшин, столовая амфора и кубок. На горле одной из амфор было обнаружено клеймо с информацией о производителе — государственном служащем, отвечавшем за выпуск тары.Специалисты отметили, что кувшин с растительным орнаментом является уникальной находкой для региона. Конструкция погребальной ямы также была необычной: по углам ямы находились четыре деревянных столба, вероятно, служившие несущей конструкцией для деревянного саркофага. Это указывает на высокий статус покойного. Найденное захоронение является самым северным на территории памятника.В конце декабря 2024 года, в Азове во время реконструкции теплотрассы было обнаружено древнее загадочное сооружение. Археологи предполагают, что это оборонительный ров XIV века.