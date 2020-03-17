В Азове нашли захоронение первых веков нашей эры с чучелом коровы





Археологи обнаружили в Азове античное погребение. Захоронение датируется первыми веками нашей эры.



Находка на улице Гоголя интересна не только своим возрастом. По словам заведующего отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрея Масловского, захоронение совершено по редкому для крепостного городища обряду – в катакомбе.



Специалисты сразу обратили внимание на то, что могила была разрушена - кости человека разбросаны по всей погребальной камере. Несмотря на это, сохранилась часть погребального инвентаря. Археологи обнаружили скопление мелких стеклянных бус и бронзовую лучковую фибулу - металлическую застёжку для одежды, одновременно служившую украшением. Последняя находка и позволила уточнить дату погребения.

- Для нас это редкий вариант погребального обряда. Что характерно, почти все погребения в катакомбах разрушены. В дромосе (путь или коридор, ведущий в погребальную камеру гробницы, - прим. ред.), через который люди проникли в погребение, лежит чучело коровы, - рассказал Андрей Масловский. - Оно было не тронуто или же положено уже после ритуального разрушения.







Это третий случай, когда в катакомбе с ритуальным разрушением во входной камере уложено чучело коровы. Как правило, чучела животных было принято оставлять в могилах людей высокого и относительно высокого статуса.



Ранее азовские археологи обнаружили захоронение возрастом 2 000 лет.



